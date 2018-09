Спорт и бизнес Това ли ще е най-търсената карта във FIFA 19? 11 септември 2018 | 11:52 - Обновена 0 0 0 0 2

Salah, Dybala + more in slots 30-21 as the #FIFARatings countdown continues https://t.co/LYCvfr2xtn #FIFA19 pic.twitter.com/lb4ShJryzT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 10, 2018

Както е известно, 23-годишният полузащитник пристигна в Мюнхен със свободен трансфер от състава на

Leon Goretzka será um jogador que você terá que ter em seu time no FIFA 19. Confira essas estatísticas pic.twitter.com/MkIN5p8KhG — MIA SAN MIA (@HomeFCB) September 10, 2018

Рейтингът на Горетцка бе 82 на FIFA 18, а в новата версия на играта вече е 83, но оценките му са просто феноменални. Халфът има 87 бързина, 81 дрибъл, 78 защита и 78 физика. Показатели, които ще превърнат германския национал в любимец на феновете на играта.



Всяка година във FIFA има няколко карти в Ultimate Team, които се превръщат в най-търсените на пазара от геймърите. След обявяването на част от оценките на футболистите тази година, Леон Горетцка от Байерн (Мюнхен) изглежда една от най-впечатляващите карти във FIFA 19.Както е известно, 23-годишният полузащитник пристигна в Мюнхен със свободен трансфер от състава на Шалке 04 Рейтингът на Горетцка бе 82 на FIFA 18, а в новата версия на играта вече е 83, но оценките му са просто феноменални. Халфът има 87 бързина, 81 дрибъл, 78 защита и 78 физика. Показатели, които ще превърнат германския национал в любимец на феновете на играта.

