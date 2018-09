Тенис Кербер е втората сигурна за финалния турнир в Сингапур 10 септември 2018 | 20:01 0 0 0 0 1 . @AngeliqueKerber on qualifying for the @WTAFinalsSG #TeamAngie pic.twitter.com/8JLtDjNsaf — Angelique Kerber (@AngieKerberFC) September 10, 2018

Анжелик Кербер се класира за пети път на финалите на WTA, които тази година ще се проведат в Сингапур на 21-28 октомври. Първите осем тенисистки на сингъл в света ще играят на турнира, който е с награден фонд 7 милиона долара. Германката Анжелик Кербер е втората сигурна участничка на заключителния за годината турнир на WTA в Сингапур. Бившата номер 1 в света, която спечели трета титла от Големия шлем в кариерата си на "Уимбълдън" тази година, си гарантира място в топ 8 и се присъедини към водачката в световната ранглиста Симона Халеп, която осигури участието си на турнира още миналия месец.Анжелик Кербер се класира за пети път на финалите на WTA, които тази година ще се проведат в Сингапур на 21-28 октомври. Първите осем тенисистки на сингъл в света ще играят на турнира, който е с награден фонд 7 милиона долара.

