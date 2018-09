Авто Мания Mercedes-Benz EQC - първият изцяло електрически Mercedes-Benz (снимки) 10 септември 2018 | 16:52 - Обновена 0 0 0 0 0



На автомобилното изложение в Париж през 2016 г. Mercedes-Benz представи своята нова марка за продукти и технологии за електромобилност. Две години по-късно, през септември, настъпи моментът за Световната премиера на първия изцяло електрически Mercedes-Benz - EQC. Със своя изчистен, ясен дизайн и цветови акценти, характерни за марката, той е пионер на авангардния облик на електрическия автомобил. По отношение на качеството, безопасността и комфорта, EQC е Mercedes-Benz сред електрическите превозни средства с изключително убедителен сбор от характеристики. Това включва и динамично представяне, благодарение на два електрически мотора на предната и задната ос с комбинирана мощност от 300 kW. Усъвършенстваната оперативна стратегия позволява електро-пробег, надвишаващ 450 км според NEDC (предварителни данни). EQ също предлага услуги за свързаност с Mercedes me и прави електрическия автомобил удобен и подходящ за ежедневно шофиране. EQC също така символизира началото на нова ера на мобилност в Daimler. "С EQC – първият изцяло електрически SUV от Mercedes-Benz – ние активираме прехода. Електрическото задвижване е основен елемент в мобилността на бъдещето. Ето защо инвестираме повече от десет милиарда евро за разширяването на портфолиото си за модела EQ и повече от един милиард евро за глобалното производство на батерии", сподели Дитер Цетче, Председател на Daimler AG и Главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Cars. Забележителна характеристика на предната част е голямата черна повърхност на панела, обхващащ фаровете и решетката. За първи път черният панел е очертан отгоре с оптично влакно като визуална връзка между дневните светлини (DRL) с прожекторна визия, като типична характеристика на Mercedes-Benz. През нощта това създава почти непрекъсната хоризонтална светлинна лента. Вътрешните корпуси на стандартните фарове MULTIBEAM LED са в черно. Електрозадвижване: Динамичните характеристики отговарят на изискванията за ефективност Като първи модел на Mercedes-Benz, който ще бъде пуснат в производство, EQC разполага с изцяло нова система за задвижване с компактно електрозадвижване на всяка ос. Това дава на EQC характеристиката на отделно задвижване на всички колела. За да се намали потреблението на енергия и да се увеличи динамиката, електрозадвижването е конфигурирано по различен начин: предният електрически двигател е оптимизиран за най-добра ефикасност в диапазона от нисък до среден товар, а задният – определя динамиката. Заедно те генерират мощност от 300 kW и максимален въртящ момент от 765 Nm. Литиево-йонната батерия, която е с енергиен капацитет 80 kWh (NEDC), осигурява енергията за моторното превозно средство. Потреблението на енергия зависи в голяма степен от стила на управление. EQC предлага на шофьора пет програми за управление, всяка с различни характеристики: COMFORT, CO, MAX RANGE, SPORT и програма за индивидуално адаптиране. При по-икономичните режими на управление важна роля играе електронният педал на газта, който подсказва на водача да пести енергия. Водачът също така може да повлияе на нивото на рекуперация, използвайки така наречените лостчета зад волана. Системата ECO Assist помага на шофьора във всяко отношение на базата на очаквани промени в условията на шофиране: чрез подканяне на водача, когато е подходящо да отпусне педала на газта, напр. за да се спази ограничението за скоростта, както и чрез функции като движение по инерция и специфичен контрол на рекуперация. За тази цел навигационните данни, разпознаването на пътни знаци и информацията от интелигентните асистенти за безопасност (радар и стереокамера) се свързват и обработват. Зареждане: Гъвкаво и бързо Стандартно EQC е оборудван със зареждащо устройство в автомобила (OBC) с водно охлаждане, с мощност от 7,4 kW, което го прави подходящо за AC зареждане у дома или в обществени станции за зареждане. Зареждането от Mercedes-Benz Wallbox е до три пъти по-бързо, отколкото от домашен електрически контакт. Още по-бързо е DC зареждането – което е стандартно за EQC – например чрез системи за комбинирано зареждане (CCS) в Европа и САЩ. В зависимост от статуса на зареждане (SoC), EQC може да се зарежда с максимална мощност до 110 kW в подходяща станция за зареждане. За около 40 минути батерията може да бъде заредена от 10 – 80% SoC (предварителни данни). Мултимедийната система MBUX: с функции, специфични за EQC EQC разполага с иновативна мултимедийна система MBUX – Mercedes-Benz User Experience, която има многобройни специфични за EQ функции като статуса на зареждане и енергийния поток. EQ-оптимизираната навигация, режимите на управление, зареждащото напрежение и часа на тръгване могат да бъдат контролирани и зададени чрез MBUX. Дисплеят има специално EQ меню, където са групирани множеството EQ функционалности. Интелигентни услуги: Релаксиращо пътуване от начало до край Климатичен контрол преди влизане: Това гарантира, че вътрешността на автомобила вече е с желаната температура при тръгване. Той може да бъде програмиран директно чрез MBUX или чрез приложението Mercedes me. Сложната система с термопомпа и бустери за електрическо подгряване извършва предварителна климатизация на интериора. EQ-оптимизираната навигация винаги базира изчислението си на най-бързия маршрут, като се отчита най-краткото време за зареждане. Благодарение на оптимизираната за EQ навигация, клиентите на Mercedes-Benz могат лесно да намерят станции за зареждане, а Mercedes me Charge им дава удобен достъп до станциите за зареждане на множество доставчици и извън националните граници. Активна и пасивна безопасност: Специфична за EQC концепция за безопасност EQC е оборудван с най-новото поколение системи за помощ при управление на Mercedes-Benz. В пакета Driving Assistance те включват нови функции, като прогнозна адаптация на скоростта при приближаване до колона от автомобили: ако има колона от автомобили, Active Distance Assist DISTRONIC намалява скоростта като предпазна мярка. EQC също така отговаря на най-високите изисквания по отношение на пасивната безопасност: в допълнение към обичайната, широка програма за изпитване при сблъсък Mercedes-Benz прилага допълнителни, особено строги стандарти за безопасност към батерията и всички компоненти, пренасящи електрически ток. Тези стандарти надвишават законовите изисквания. Конструкцията на EQC е адаптирана така, че да отговаря на специалните изисквания на електрическите компоненти и батерията и е конфигурирана така, че да достига обичайното високо ниво на безопасност. Например, нова подрама обхваща компонентите на задвижването, разположени в предната част, и това устройство се поддържа от обичайните точки на монтиране. Механична защита на батерията: конструкцията с висока степен на безопасност започва с монтажната позиция на батерията с високо напрежение под пода на автомобила. Устройството за съхранение на енергия е заобиколено от стабилна рама, която може да абсорбира енергия. Деформационните елементи се монтират между рамата и батерията и могат да абсорбират допълнителни сили в случай на силен страничен удар. Предпазителят на батерията в предната част на батерията може да предотврати пробиването на уреда за съхранение на енергия от чужди обекти. Електрическа защита на високоволтовата система: богатият опит на Mercedes-Benz с високоволтови системи за задвижване доведе до многостепенна концепция за безопасност, която се използва в случай на пътнотранспортното произшествие. Системата за високо напрежение автоматично се изключва, обратимо или необратимо, в зависимост от тежестта на пътнотранспортното произшествие. Има и точки за изключване, от които аварийните екипи могат ръчно да деактивират високоволтовата система. Тестване: Изпитвания за издръжливост, провеждани по света До пускането на пазара 200 прототипа и пред-производствени EQC автомобили ще преминат изпитвания, покриващи няколко милиона километра на четири континента (Европа, Северна Америка, Азия и Африка). Програмата за изпитване включва повече от 500 индивидуални теста. Съществуват и специални тестове за електрическото задвижване, горивната клетка и взаимодействието на всички компоненти на задвижването. Производство: Подготовката е в разгара си в завода в Бремен Производството на EQC ще започне през 2019 г. в завода на Mercedes-Benz в Бремен. Новият EQC ще бъде интегриран в продължаващото серийно производство като изцяло електрическо превозно средство. Ще бъдат използвани най-новите производствени технологии. Паралелно с това се пуска производството на собствени батерии за EQC в разширения завод за батерии в Каменц (близо до Дрезден). Наред с Бремен, китайско-германското съвместно предприятие Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) също се подготвя за стартирането на EQC за местния пазар.

