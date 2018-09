Моторни спортове Дрифт шампиони от пет държави в надпревара за купата на Балканите 10 септември 2018 | 15:20 - Обновена 0 0 0 0 0



Квалификациите и финалите на Balkans Drift SuperCup ще се проведат на тъмно, само под прожекторите на пистата. Водещ на състезанието е добре познатият като коментатор на Формула 1 - Момчил Манчев. Той ще ни запознае с повече подробности около техническата специфика на автомобилите, както и с информация за постиженията на пилотите и тяхното развитие до момента. Оценяването е също на най-високо възможно ниво - специално за да бъде съдия на Balkans Drift SuperCup в България пристига Mike Procureur - основател и съдия в европейския дрифт шампионат King of Europe и световния дрифт шампионат King Of Nations. Паричните награди за тримата най-добри са осигурени от Softelecronic, като за 3-о място е 400 лв, за 2-ро 600 лв, а 1-во място печели 1 000 лв.



Summer Drift Show Варна 2018 се завръща след 6 години на 13 септември от 19:00 на паркинга на Мол Варна ЕАД, където ще закрие лятото с облаци от пушек! За тези, които нямат възможност да присъстват лично - могат да гледат на живо дрифт шоуто на 13.09 и финалите на състезанието на 15.09. по B1B TV. Програма на събитието: 13 септември (четвъртък):

19:00 ч. - Summer Drift Show Varna - на паркинга на Мол Варна



14 септември (петък):

16:00 – 20:00 – Свободна тренировка

20:30 – 22:00 – Квалификация



15 септември (събота):

16:00 – 17:30 – Свободна тренировка (само за Топ 16)

18:00 - Официално откриване

18:30 – 19:30 – Финали Топ 16

19:30 – 21:00 – Red Bull Kart Fight Bulgaria 2018

21:00 – 22:00 – Финали Топ 8

22:00 - Награждаване

