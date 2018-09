Локомотив (Новосибирск) изпусна Купата на Сибир и Далечния изток

View this post on Instagram

"Локо" - второй на Кубке Сибири и Дальнего Востока В финале турнира железнодорожники, как в полуфинале, провели пять партий. Соперником стал хозяин турнира «Кузбасс». «Локомотив» дважды вел по сетам - 1:0 и 2:1. Однако кемеровчанам чуть больше повезло в концовке четвёртой партии, и они сравняли счет - 2:2. В пятой же партии хозяева были чуть сильнее - 15:13, и в итоге взяли Кубок. Для «Локо» же, который выступал без ряда ведущих игроков, вызванных в сборные для участия в чемпионате мира, второе место - вполне приличный результат. А сам турнир стал отличной проверкой сил и тренировкой перед стартом предварительного этапа Кубка России. #вклокомотив #волейбол #lokovolley #кубок #новосибирск #кемерово

A post shared by ВК «Локомотив» (@lokovolley.ru) on Sep 9, 2018 at 9:06am PDT