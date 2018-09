Моторни спортове Пилот от Moto2 направи немислимо нарушение в старта на "Мизано" (видео) 10 септември 2018 | 14:12 0 0 0 0 0 FIM MotoGP Stewards



Black flag Romano Fenati for irresponsible riding #Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer — MotoGP™ (@MotoGP) September 9, 2018 Мотоциклетистът от Moto2 Романо Фенати направи много грубо нарушение в състезанието от своя клас в Сан Марино и бе наказан с незабавна дисквалификация и забрана за участие в следващите два кръга. Италианецът се изравни със Стефано Манци на пистата "Мизано" и преди приближаващия се осми завой хвана спирачния лост на мотора на своя конкурент и изненадващо натисна спирачките. Двамата пилоти се бореха за 17-ата позиция. Отборът на Фенати Маринели Снипърс няма да обжалват наказанието. Днес те заявиха, че прекратяват още сега договора му заради неспортсменски, опасни и рушащи името на спорта действия. Тимът се извини на феновете на мотоциклетизма по целия свят. Romano Fenati has been sacked by his Moto2 team and his planned 2019 move has been thrown in doubt, leaving his future uncertain: https://t.co/cZiRowojbg — Autosport (@autosport) September 10, 2018 Манци също получи санкция за опасно каране преди въпросния инцидент и ще го изтърпи на следващото състезание от календара в Испания, като стартира с шест места зад това, което си спечели в квалификацията. Пилотът катастрофира на "Мизано" скоро след инцидента със спирачките. Преди 2 години Фенати бе част от академията на Валентино Роси, но неговите изцепки му костваха мястото там.

