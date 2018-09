Спортинг ще съди Атлетико Мадрид заради Желсон Мартинс

Ръководството на Спортинг Лисабон възнамерява да съди Атлетико Мадрид заради трансфера на Желсон Мартинс. Португалците са недоволни от некоректното поведение на испанските си колеги и футболистът, които подписаха договор през лятото. 23-годишният полузащитник бе привлечен със статут на свободен агент.

