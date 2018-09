Серхио Рамос: Ще се радвам, ако Модрич спечели Златната топка

Защитникът на Реал Мадрид Серхио Рамос се надява, че неговият съотборник Лука Модрич ще бъде избран за най-добър футболист на годината от ФИФА. Хърватинът ще спори за "Златната топка" с Кристиано Роналдо и Мохамед Салах. Модрич вече изпревари малко изненадващо Кристиано Роналдо за наградата за най-добър играч в Шампионската лига през миналата година, както и наградата за най-добър играч на Световното първенство.

Sergio Ramos believes Real Madrid teammate Luka Modri deserves to win the FIFA's The Best award.



