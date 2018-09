Тайрън Уудли се отказа от идеята за мач с Джордж Сен Пиер

Тайрън Уудли (САЩ) е отписал възможността да се бие с легендата Джордж Сен Пиер (САЩ) в мач между двама от най-големите шампиони на полусредна категория за всички времена. Канадецът направи четвърта впечатляваща защита титлата на UFC, след като събмитна непобедения Дарън Тил в събота вечер. С това той стана шампионът с най-много защити на пояса сред останалите актуални носители на пояси в организацията.

„Преди се считах за задължен да се бия с Джордж Сен Пиер, за да се считам за най-добрия в полусредна категория. Той защити своята титла над девет пъти и се би срещу много опасни противници. Те бяха най-добрите. Но моите съперници са от ново поколение и те са по-добри. Те тренират още от юноши ММА, а не идват от борбата. Ако Сен Пиер поиска да се бие с мен, ще се съглася. Но не мисля, че той има интерес. Затова зарязах тази идея.“

Let's go @GeorgesStPierre no more running @ufc @danawhite