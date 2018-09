Френски национал преговаря с Барселона

Агентът на защитника на Щутгарт Бенжамен Павар преговаря с Барселона, съобщава "Мундо Депортиво". Според източника световният шампион с Франция може да смени клуба, ако каталунците платят за него 35 милиона евро. Това лято интерес към Павар имаше от Байерн Мюнхен.

A #WorldCup2018 winner has been linked to #FCBarcelona (and it's not Paul Pogba) https://t.co/zT6HchTYLn