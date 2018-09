Бейзбол Стар познайник се притече на помощ на Сейнт Луис (видео) 10 септември 2018 | 09:10 - Обновена 0 0 0 0 0



В последната трета среща от комплекта на ст. "Комерика Парк" в Детройт резултатът беше 0:0 в началото на 7-ия ининг, когато на терена нахлу... катерица. Това веднага възроди спомените за 2011 г., когато именно такъв симпатичен гризач се появи на ст. "Буш" в Сейнт Луис по време на плейофа в Националната лига срещу Филаделфия Филис и даде началото на похода на Кардиналс към титлата в Световните серии.



The Rally Squirrel is back! pic.twitter.com/MqPwSY0Dpc — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 9, 2018

Постепенно образът на бягащата катерица бе издигнат в култ от феновете на отбора, които дори създадоха неин "официален профил" в Туитър. През последните 7 години катерици се появяваха на не един и два мача с участието на Сейнт Луис и, случайно или не, те винаги завършваха с успех за тима, за последен път през 2015 г.



Разбира се, така се случи и късно снощи. Веднага след разходката на катерицата из инфилда атаката на "чинките" отбеляза 5 точки и гостите поведоха с 5:0 в 7-ия ининг. В затварянето на частта "тигрите" върнаха 2 точки, но само за да оформят крайния резултат.



Bet you didn’t know I was planning this for a while ;p https://t.co/JUz4gcojfG — Rally Squirrel (@CardsRlySquirel) September 9, 2018

"Мисля, че не бива да пренебрегваме този фактор – заяви с усмивка мениджърът на Кардиналс Майк Шмит. – Катерицата се показа и ние вкарахме пет точки. Преди това бяхме отбелязали общо шест пъти в цялата серия..."



Шортстопът Пол Дейонг се опита да звучи малко по-прагматично. "Обикновено не вярвам в подобни суеверия. Но все пак може би трябва да отдадем заслуженото на катерицата", сподели инфилдерът, който удари хит и отбеляза точка в повратния 7-ия ининг.







По 1 RBI заслужиха Колтън Уонг, Карсън Кели и Хосе Мартинес с единични хитове и Яйро Муньос и Мат Карпентър със саможертвени флайове. Питчерът на Сейнт Луис Джон Гант (W 7-5) позволи 2 точки в затварянето на 7-ия и бе сменен след 6 ининга и 2/3. Опонентът му на хълма за Детройт Майкъл Фулмър (L 3-11) понесе вина за всички точки на гостите.







Детройт Тайгърс - Сейнт Луис Кардиналс 2:5

ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

0

0

0

0

0

0

5

0

0

5

7

0

ДЕТРОЙТ

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

5

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Кливланд Индиънс 6:2

Тампа Бей Рейс - Балтимор Ориолс 8:3

Чикаго Уайт Сокс - Лос Анджелис Ейнджълс 0:1

Минесота Туинс - Канзас Сити Роялс 3:1

Сиатъл Маринърс - Ню Йорк Янкис 3:2

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 7:3

Бостън Ред Сокс - Хюстън Астрос 6:5



Национална лига



Ню Йорк Метс - Филаделфия Филис 6:4

Вашингтон Нешънълс - Чикаго Къбс отложен

Питсбърг Пайрътс - Маями Марлинс отложен

Милуоки Бруърс - Сан Франциско Джайънтс 6:3

Колорадо Рокис - Лос Анджелис Доджърс 6:9

Аризона Дайъмъндбекс - Атланта Брейвс 5:9

Синсинати Редс - Сан Диего Падрес 6:7





