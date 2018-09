Тенис Джокович: Човек се учи в трудните моменти 10 септември 2018 | 03:24 - Обновена 0 0 0 0 0



"Когато претърпях операция на лакътя по-рано през годината, наистина можех да разбера през какво минава Хуан Мартин. Беше труден период, но човек се учи, когато трябва да се справя с неприятности, когато е паднал. Опитвам се да извлека най-доброто от себе си в тези моменти", сподели Джокович по време на награждаването.



Той не пропусна да отдаде дължимото на съперника, като изрази възхищението си от това, че Делпо отново е сред най-добрите след всички проблеми с контузии, които имаше.



Champions #USOpen @DjokerNole @delpotrojuan pic.twitter.com/mn1dD0lQTv — Tennis TV (@TennisTV) 9 September 2018

Дел Потро заяви, че самото достигане до финала е невероятно постижение за него. "Никога не се отказах, въпреки проблемите с китката. Опитах се да се оправя, за да съм отново тук. Отне ми девет години. US Open e любимият ми турнир и съм много горд от постигнатото", сподели аржентинецът.

Новак Джокович спечели за трети път US Open, след като надделя на финала над добрия си приятел Хуан Мартин Дел Потро."Когато претърпях операция на лакътя по-рано през годината, наистина можех да разбера през какво минава Хуан Мартин. Беше труден период, но човек се учи, когато трябва да се справя с неприятности, когато е паднал. Опитвам се да извлека най-доброто от себе си в тези моменти", сподели Джокович по време на награждаването.Той не пропусна да отдаде дължимото на съперника, като изрази възхищението си от това, че Делпо отново е сред най-добрите след всички проблеми с контузии, които имаше.Дел Потро заяви, че самото достигане до финала е невероятно постижение за него. "Никога не се отказах, въпреки проблемите с китката. Опитах се да се оправя, за да съм отново тук. Отне ми девет години. US Open e любимият ми турнир и съм много горд от постигнатото", сподели аржентинецът.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 88

1