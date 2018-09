Италия не остави шанс на Япония на старта на Мондиала (видео + снимки)

What an atmosphere tonight in Rome! Thank you to the 11,170 who came outside with us at Foro Italico to see Italy & Japan open the #FIVBMensWCH! #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/MGADlx00FF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 9, 2018

MEGA RALLY!! Great saves & quick reactions in this one, with Japan getting the point over Italy here! The fans in Rome were into this one! #FIVBMensWCH #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/9E6Meiweqr — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 9, 2018

Match, Italy!! They defeat Japan 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) to start the #FIVBMensWCH & Pool A with a big win & send the fans in Rome home happy!



Final stats: https://t.co/jk7Z8xZA52 #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/rs5dkG9Xrs — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 9, 2018

Следващите мачове на отборите са в четвъртък (13 септември), когато Япония играе срещу Доминиканската република от 18,00 часа, а Италия срещу Белгия от 22,15 часа българско време.

MATCH POINT!! #5 Osmany Juantorena (@osmanijp5) with the big finish for Italy as they close out the 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) win over Japan to start the #FIVBMensWCH on a historic night in Rome! #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/3FeYTzYaiS — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 9, 2018

ИТАЛИЯ - ЯПОНИЯ 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)

ИТАЛИЯ: Симоне Джианели 2, Иван Зайцев 13, Османи Хуанторена 11, Филипо Ланца 11, Даниеле Мацоне 9, Симоне Анцани 8 - Масимо Колачи-либеро (Габриеле Нели)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ЯПОНИЯ: Масахиро Секита 2, Исей Отаке 11, Масахиро Янагида 9, Юки Ишикава 9, Акихиро Ямаучи 7, Хаку Ри 1 - Тайчиро Кога-либеро (Ямато Фушими, Хироаки Асано, Тайши Онодера, Тацуя Фукузава, Цуйки Сатоши-либеро)

Старши треньор: ЮИЧИ НАКАГАИЧИ. Симоне Джианели 2, Иван Зайцев 13, Османи Хуанторена 11, Филипо Ланца 11, Даниеле Мацоне 9, Симоне Анцани 8 - Масимо Колачи-либеро (Габриеле Нели)Масахиро Секита 2, Исей Отаке 11, Масахиро Янагида 9, Юки Ишикава 9, Акихиро Ямаучи 7, Хаку Ри 1 - Тайчиро Кога-либеро (Ямато Фушими, Хироаки Асано, Тайши Онодера, Тацуя Фукузава, Цуйки Сатоши-либеро)

Националният волейболен отбор на Италия започна по възможно най-добрия начин участието си на Световното първенство, на което е домакин заедно с България. "Скуадра адзура" се наложи без проблем над Япония с 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) в първия си мач от Група А на шампионата, игран тази вечер пред невероятните над 11 000 зрители на открито на "Форо Италико".Срещата бе гледана на живо от президентът на Италия Серджо Матарела в присъствието на президента на Италианския олимпийски комитет Джовани Малаго и този на Международната волейболна федерация (FIVB).Италия направи първата точка в мача, след което наложиха играта си и спечелиха първия гейм с 25:20 благодарение на Иван Зайцев и Филипо Ланца. Японците показаха малко повече кураж и характер във втората част, но все пак "адзурите" надделяха с 25:21 след силни изяви на Османи Хуанторена и Даниеле Мацоне. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини имаха най-големи затруднения в третия гейм, но в крайна сметка го спечелиха с 25:23, с което започнаха чудесно на Мондиал 2018.Най-полезен за италианския тим бе Иван Зайцев с 13 точки (2 блока, 2 аса), а Османи Хуанторена (1 блок) и Филипо Ланца (1 блок) добавиха по 11 точки за победата. За Япония Исей Отаке също приключи с 11 точки.