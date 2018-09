Тенис Джокович - Дел Потро 6:3, 1:1 (гледайте на живо) 09 септември 2018 | 23:41 - Обновена 0 0 0 1 3



След тежък период сърбинът се завърна и дори спечели "Уимбълдън", като сега се цели във втора поредна титла от Големия шлем. Той се опитва да изравни Пийт Сампрас по титли от Шлема с 14. Новак има две титли в Ню Йорк, спечелени през 2011 и 2015 г. 31-годишният Джокович обаче пет пъти е губил финала на US Open.



The curtain comes down this afternoon, with a final that features 2 #USOpen champions...@DjokerNole will take on @delpotrojuan for the 2018 crown!



Predictions? pic.twitter.com/wbPudvqWUX — US Open Tennis (@usopen) 9 September 2018

29-годишният Дел Потро се завръща на мястото, където преди девет години победи Рафаел Надал и Роджър Федерер, за да стигне до единствената си до момента титла от Големия шлем. Аржентинецът загуби само един сет до финала, но статистиката му срещу Джокович не е оптимистична за него. Той е загубил осем от последните си 10 мача срещу сърбина и общо има 4 победи от 14 мача.



ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК!

