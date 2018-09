Дейна Уайт отново сърдит на Уудли след показното на UFC 228

Босът на UFC Дейна Уайт отново е сърдит на своя шампион в полусредна категория Тайрон Уудли. Ексцентричният президент на най-популярната ММА организация дори не поздравил американеца след впечатляваща победа над Дарън Тил със събмишън във втория рунд.

Уайт никога не е бил фен на Уудли. Той открито го разкритикува след мачовете със Стивън Томпсън и особено след двубоя срещу Деймиън Мая. Босът дори заплаши звездата, че повече няма да го пуска в мейн ивент мачове заради прекалено предпазливия му стил.

Woodley answering Ariel on how to fix his relationship with the promoter: Just keep winning. That's all I gotta do is keep winning.



Ariel: What did he (Dana) say to you afterwards?

Woodley: I didn't speak to him. I just won. That's what champions do. They win, right?