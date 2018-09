Колоездене Герант Томас продължи с 3 години договора си с отбора на "Скай" 09 септември 2018 | 19:53 0 0 0 0 0



"Щастлив съм да обявя, че оставам в отбора", заяви 32-годишният британец за сайта на тима. As the final stage of the Tour of Britain is in London, it reminds me of the 2007 @letour prologue. 140th -> 1st #myjourney https://t.co/P8l0h8YiHS pic.twitter.com/lFMDPV385B — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 9 септември 2018 г.

Настоящият контракт на Томас изтича в края на сезона и в последния месец в медиите се появиха различни спекулации относно бъдещето му.



Герант Томас, който е олимпийски шампион по колоездене на писта в отборното преследване в Пекин 2008 и Лондон 2012, премина в "Скай" през 2010 година, където е съотборник с четирикратния шампион в Тура Крис Фруум. Another 3 years Dave @TeamSky pic.twitter.com/zqYGbJhBJn — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 9 септември 2018 г.

