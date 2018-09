Колоездене Тибо Пино с мощен спринт спечели 15-ия етап от "Вуелтата", Саймън Йейтс остава начело 09 септември 2018 | 19:47 - Обновена 0 0 0 0 0



След този етап водачът в генералното класиране Саймън Йейтс (Великобритания) запазва червената си фланелка, като има преднина от 26 секунди пред Алехандро Валверде.



Планинският етап, с който завърши втората седмица на Вуелтата, предложи две височини от първа категория. След множество опити за откъсване, 12 състезатели се откъснаха от основната група и взеха преднина от 4 минути пред основната група.

15 километра преди финала групата на бегълците се редуцира на 10 души, а Иван Гарсия Кортина се откъсна. Но след 8 километра преднината му беше заличена от Мигел Анхел Лопес, който направи самостоятелна атака. Малко по-късно групата започна да се разкъсва и пет километра преди края атакуваха Саймън Йейтс, Алехандро Валверде, Ригоберто Уран- който се беше присъединил към групата, както и Тибо Пино.

С приближаването на финала групата се редуцираше все повече. Поредният колоездач, който опита да се възползва от умората на Уран и Йейтс, беше Енрик Мас (Испания). Мас обаче нямаше сили за нещо повече от 5-ото място днес.



Начело в генералното класиране е Йейтс с общо време 64:13:33 часа, следван от Валверде на 26, Наиро Кинтана на 33 и Лопес на 43. Etapa 15 | Stage 15 #LaVuelta18



