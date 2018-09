Финландия излиза с нисък състав срещу България

Финландия е първият съперник на България на световното първенство по волейбол, на което страната ни е домакин заедно с Италия. Сблъсъкът от група D между двата отбора е утре от 20:30 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна.

Преди това треньорът на скандинавцитеобяви състава за Мондиал 2018.

Let’s get the ball rolling! It’s time for the #Volleyball World Championship at Italy-Bulgaria 2018!!! Which team gets to bring the trophy back home?! Well, we can’t wait to find out! #FIVBMensWCH #VolleyballWCHs pic.twitter.com/zOrgRHUZ9H