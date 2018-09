Световен футбол Трагичен инцидент преди мач на Сенегал 09 септември 2018 | 16:04 - Обновена 0 0 0 0 0

Echauffourée pour pouvroir entrer dans le stade avant meme le debut du match d'eliminatoire #CAN2019 entre les Bareas de #Madagascar et les Lions de la Teranga du #Senegal. Plusieurs victimes à deplorer. Les supporters continuent d'affluer. pic.twitter.com/fkUVSQYfNT — Dovy N. Randriano (@dovyran) September 9, 2018

Има информации за стъпкани хора и задушаващи се такива. Независимо инцидента двубоят започна. Гостите от Сенегал на два пъти повеждаха чрез попадения на Муса Конате и Балде Кейта, но домакините успяха да изравнят, като втория път това стана факт след автогол на защитника на Наполи Калиду Кулибали. . #CupOfNations



• Madagascar vs Senegal.



Nothing like African football honestly there isn’t. The stadiums are literally jammed packed, fans can’t move. They are hanging of concrete slabs. I can see some fans that close to the fence they are almost kissing it. pic.twitter.com/sP5EQ0J5gL — Sam (@MaroucheSam) September 9, 2018 Много от стадионите в Африка продължават да не отговорят на изискванията за безопасност.



Трагичен инцидент предхождаше мача между Мадагаскар и Сенегал от турнира за Купата на африканските нации, завършил 2:2. Един човек е загинал, а 37 са ранени, след като голям брой фенове са се опитали наведнъж да влязат на стадиона през един от входовете. Видео в социалните мрежи показва пикап, пълен с лежащи хора, като много от тях видимо не са в съзнание.

