Дови зарадва тифозите с първа победа на "Мизано", а Лоренсо разочарова тима

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо спечели Гран При на Сан Марино за първи път в своята кариера. Италианецът триумфира в MotoGP с италиански мотоциклет пред италианските тифози, а съотборникът му Хорхе Лоренсо катастрофира две обиколки преди финала, докато се опитваше да настигне Дови.Така на подиума вместо да има два мотоциклета на Ducati, остана само един.

#MotoGP RACE @AndreaDovizioso is untouchable! He storms to Ducati's first win in Misano in 11 years! @marcmarquez93 takes second ahead of @calcrutchlow in third#SanMarinoGP pic.twitter.com/jUP1MBcopp