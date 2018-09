Сари иска по един от Ювентус и Милан в Челси

Челси ще се опита да привлече двама централни защитници от Италия през януари, съобщава "Калчомеркато". Старши треньорът на лондончани Маурицио Сари иска в отбора Даниеле Ругани от Ювентус и Алесио Романьоли от Милан. Още през лятото Челси искаше Ругани, но Ювентус отхвърли офертата им. Романьоли пък наскоро продължи договора си с "росонерите" до 2022 година.

Daniele Rugani and Alessio Romagnoli are still wanted by #ChelseaFC , but #Juventus and #ACMilan have no intention of selling https://t.co/TOzB4kTZ6m #CFC pic.twitter.com/8V7Na20IsY