Кейн: Съдията се уплаши и отмени чист гол

Капитанът на националния отбор на Англия Хари Кейн посочи главния съдия Дани Маккели за основен виновник за загубата на "трите лъва" с 1:2 от Испания на старта на Лигата на нациите. Холандецът взе спорно решение да отмени гол на Дани Уелбек в добавеното време, с който домакините щяха да стигнат до равенство.

"Голът на Уелбек бе съвсем редовен. Бе стопроцентов. Във важните моменти съдията трябваше да остане силен, но той се уплаши", сподели впечатленията си Кейн веднага след срещата.

"He has bottled it!"



Harry Kane doesn't hold back after England were denied a last-gasp equaliser against Spain.



