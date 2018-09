Моторни спортове Най-важното, което да знаете преди старта на ГП на Сан Марино 09 септември 2018 | 09:11 0 0 0 0 0 Хорхе Лоренсо с мотора на Ducati печели полпозишън за трети път през сезон 2018 в MotoGP. За първи път с италианския тим той си заслужи две поредни първи стартови позиции, а последният път, когато го направи изобщо, бе с Yamaha в последното състезание от сезон 2015 и първото от сезон 2016. New record! @lorenzo99 made the fastest ever lap of @circuitomisano: 1’31.629. RT if you are still like this ! #SanMarinoGP #DucatiTeam #ForzaDucati pic.twitter.com/hp2XG2XAaA — Ducati Motor (@DucatiMotor) September 8, 2018 За последен път стартиралият от полпозишън пилот печели състезанието на пистата "Мизано" едва през 2010 г. - пилотът на Honda Дани Педроса. На втора позиция ще се нареди Джак Милър, който е най-добре справилия се пилот от частен отбор в квалификацията. Днес той ще направи своя старт номер 60 в кариерата си. След известна пауза отново пилот на Yamaha се появява в първата редица и това е Маверик Винялес. В Сан Марино вчера бе най-доброто му представяне в квалификация от Гран При на Италия по-рано тази година. След катастрофата, която претърпя Марк, докато се бореше да запише най-бърза обиколка вчера, той остана на пето място на стартовата решетка за Гран При на Сан Марино. Това е и най-незадоволителният му резултат на "Мизано" откакто се присъедини към кралския клас през 2013. The running man



From the gravel trap to back on track in less than 2 minutes 20 seconds - @marcmarquez93 style #SanMarinoGP pic.twitter.com/fY3bZrsQzs — MotoGP™ (@MotoGP) September 8, 2018 Недоволен вероятно е и Валентино Роси, който се връща на "Мизано", след като пропусна кръга през 2017-а заради контузия. Доктора ще оглави третата стартова редица на решетката, стартирайки седми, което е най-слабият му резултат от 2011 г., когато бе 11-и, но с мотор Ducati. Бъдещият заводски пилот на Ducati Данило Петручи ще стартира осми, както направи и миналата година. Тогава италианецът се бореше за победата до последната обиколка. Младокът Алекс Ринс отново се справи по-добре от съотборника си Андреа Яноне и ще се нареди десети на пистата, на която спечели два пъти в клас Moto3. Състезанието за ГП на Сан Марино започва в 15:00 ч. българско време.

