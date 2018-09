Зидан вече се готви да "поеме щафетата" от Моуриньо

Бившият мениджър на Реал Мадрид Зинедин Зидан е в изчаквателна позиция за мениджърското място в Манчестър Юнайтед, съобщава “Мирър”. Според изданието, Зидан е съобщил, че очаква обаждане от шефовете на тима от “Олд Трафорд”, ако кризата в тима се задълбочи и желаните резултати не станат факт в кратки срокове.

Французинът, който донесе три поредни Шампионски лиги за мадридчани, дори е започнал своята подготовка и планове за селекция и развитие на отбора, ако поеме тима в близките месеци. В трансферният списък на Зидан влизат имена като Тони Кроос от Реал Мадрид, Тиаго Алкантара и Хамес Родригес от Байерн Мюнхен, както и Едисон Кавани от ПСЖ.

