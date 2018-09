Играч на Бостън Селтикс арестуван за домашно насилие

Гардът на Бостън Селтикс Джабари Бърд е бил арестуван в петък вечер и е изправен пред множество обвинения за домашно насилие в Брайтън. Бърд е под полицейско наблюдение в болница в Бостън, според полицията. Предполагаемата жертва се лекува в отделна болница.

The Celtics released a statement: “We are aware of the incident involving Jabari Bird and are taking it very seriously. We are actively gathering information and will reserve further comment at this time.” https://t.co/nGixTQVlPm