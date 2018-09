Тенис Серина Уилямс за признанията на треньора: Не знам за какво говори 09 септември 2018 | 02:06 - Обновена 0 0 0 0 4



"Нека отдадем заслуженото на победителката. Наоми игра отлично, поздравления", сподели Серина преди да получи трофея си за финалистка. "Ще се справим с това. Нека да бъдем позитивни", допълни през сълзи тя.



На пресконференцията след мача американката вече се бе успокоила и даде някои разяснения. Когато й бе съобщено, че треньорът й Патрик Муратоглу е признал, че се е опитвал да й дава съвети, тя каза: "Не знам за какво говори. Ние нямаме сигнали. Не мога да разбера защо би казал подобно нещо. Искам да кажа за себе си, че не съм получавала съвети".



Serena Williams tells chair umpire "you're a thief" during U.S. Open https://t.co/KbIRyMOR3x pic.twitter.com/57te1lLpS2 — Hollywood Reporter (@THR) September 8, 2018

"Казах, че е крадец, защото ми отне точка и ме обвини в измама. Бих загубила, отколкото да играя нечестно", допълни Серина. След като Серина Уилямс превърна финала на US Open в цирк, тя бе грациозна след това. При награждаването тя помоли феновете да спрат да освиркват и се опита да насочи вниманието към заслужалата победителка Наоми Осака. И двете плакаха по време на церемонията."Нека отдадем заслуженото на победителката. Наоми игра отлично, поздравления", сподели Серина преди да получи трофея си за финалистка. "Ще се справим с това. Нека да бъдем позитивни", допълни през сълзи тя.На пресконференцията след мача американката вече се бе успокоила и даде някои разяснения. Когато й бе съобщено, че треньорът й Патрик Муратоглу е признал, че се е опитвал да й дава съвети, тя каза: "Не знам за какво говори. Ние нямаме сигнали. Не мога да разбера защо би казал подобно нещо. Искам да кажа за себе си, че не съм получавала съвети"."Казах, че е крадец, защото ми отне точка и ме обвини в измама. Бих загубила, отколкото да играя нечестно", допълни Серина.

Още по темата

0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1