Вижте безпрецедентните изцепки на Серина Уилямс на финала на US Open (видео)

По време на втория сет, при 3:1 в полза на американката и 30:40 на нейн сервис тя получи предупреждение за подсказване от треньора Патрик Муратоглу от трибуните, което е строго забранено. Още на следващото разиграване обаче тя избухна и счупи ракетата си. Последва второ предупреждение и логично - наказателна точка в началото на следващия гейм. “I don’t cheat to win, I rather lose”

-@serenawilliams #USOpen pic.twitter.com/dq51BXpPWd — 1AM Creative (@1AMcreative) September 8, 2018 Това отприщи гневната й реакция към съдията на стола Карлош Рамош, като последва едноминутна тирада на висок тон от страна на тенисистката: "Трябва да ми се извиниш! Аз не мамя! Предпочитам да загубя! Никога в живота си не съм лъгала! Имам дъщеря, която уча да не лъже! Трябва да ми се извиниш!". След това се изигра нов гейм, след който последва рекламна пауза. Точно при включването обратно телевизионните зрители разбраха, че Уилямс е наказана допълнително с цял гейм - нещо, което се случва за пръв път в историята на турнир от най-високо ниво.



Това обаче не успокои Серина. "Наказваш ме, защото те нарекох крадец ли? Искам да повикам супервайзора на турнира". Отговорникът дойде, при което американката се обърна към него с репликите, че "подобни неща се случват редовно при мъжете, но те не са наказвани за това". Тя обаче е жена и затова я наказват. Serena Williams: "There's a lot of men out here that have said a lot of things and because they're a man, that doesn't happen to them." (via ESPN) pic.twitter.com/9MqhnAja20 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) September 8, 2018

