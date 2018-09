Амир Хан беше свален, но премина през Сами Варгас

Амир Хан беше свален в нокдаун през втория рунд, но успя да победи по точки Сами Варгас (Кол) на голяма галавечер в Бирмингам (Анг). Британецът започна много силно. Той свали колумбиеца в нокдаун през втория рунд, но секунди по-късно и той се озова на пода. В третия рунд Варгас отново беше пратен на земята.

Хан диктуваше играта от далечна дистанция, но имаше още един критичен момент. След финалния гонг носителят на Купа „Странджа“ за 2004-а година спечели с много убедително съдийско решение.

