Тенис Наоми Осака повали Серина Уилямс и покори Ню Йорк във финал на обвинения и сълзи 09 септември 2018 | 00:41 - Обновена 0 0 0 0 47



ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА

Двубоят завърши по неприятен начин, тъй като Серина получи серия от наказания от съдията Карлос Рамос. Тя първо бе предупредена за съвети, получени от треньора й Патрик Муратоглу от трибуните. След това бе наказана с директна точка за съперничката й, тъй като счупи ракетата си в корта. Следващата санкция по правилник означаваше директно загубен гейм. Съдията я наложи за устните нападки, с които тя го засипа и по-специално за това, че го нарече "крадец". С този гейм Осака поведе с 5:3, а малко по-късно спечели мача.

Williams was given a code violation for coaching, which she argued. That led to two more violations, which cost her a point – and then a game. https://t.co/euCSJbtK9O — HuffPost (@HuffPost) September 8, 2018

Вечерта, в която Ню Йорк се беше приготвил да отпразнува величието на Серина Уилямс, бързо се превърна в доминация на 20-годишната Осака. Изглеждаше, че американката започна стабилно, но още в третия гейм допусна пробив. Съперничката й много бързо се оттърси от нервността и започна да показва блестяща игра. Серина помогна с двойна грешка за първия пробив в мача.



Като цяло Уилямс не използваше едно от силните си оръжия - сервиса, като в първия сет вкара едва 38% първи начален удар и направи 4 двойни грешки. Ударите на Осака обаче имаха и силата, и точността, от която имаше нужда. След десетата непредизвикана грешка от началото на срещата за Серина се стигна до втори пробив и японката поведе с 4:1.



Носителката на 23 титли от Големия шлем просто не знаеше какви са отговорите на отличната игра на Наоми и след само 34 минути предаде първия сет. @@@

В началото на втория сет Уилямс даде поводи на множеството фенове, които я подкрепяха на "Артър Аш Стейдиъм", че може да постигне обрат. Тя бе концентрирана и притисна съперничката си и стигна до пробив за 3:1 след невероятен гейм, който включваше фантастично разиграване от 19 удара, което Осака спечели.



Изглеждаше, че Серина контролира нещата, когато се разпадна. Две поредни двойни грешки и секунди по-късно Осака върна пробива. Американката счупи ракетата си, което по правилник означаваше наказание, а при второ провинение значеше директно загубена точка. Така следващият гейм започва при 15:0 за съперниката й.



Когато разбра това, последва нова поредица от обяснения между Уилямс и Карлос Рамос. "Не съм получавала съвети от треньора. Аз не играя нечестно. Дължиш ми извинение. Никога не съм мамила в живота си. Имам дъщеря и се боря за това, което е правилно за нея", каза тогава Серина. В началото на втория сет Уилямс даде поводи на множеството фенове, които я подкрепяха на "Артър Аш Стейдиъм", че може да постигне обрат. Тя бе концентрирана и притисна съперничката си и стигна до пробив за 3:1 след невероятен гейм, който включваше фантастично разиграване от 19 удара, което Осака спечели.Изглеждаше, че Серина контролира нещата, когато се разпадна. Две поредни двойни грешки и секунди по-късно Осака върна пробива. Американката счупи ракетата си, което по правилник означаваше наказание, а при второ провинение значеше директно загубена точка. Така следващият гейм започва при 15:0 за съперниката й.Когато разбра това, последва нова поредица от обяснения между Уилямс и Карлос Рамос. "Не съм получавала съвети от треньора. Аз не играя нечестно. Дължиш ми извинение. Никога не съм мамила в живота си. Имам дъщеря и се боря за това, което е правилно за нея", каза тогава Серина. @@@

Японката запази концентрация и успя да постигне пробив за 4:3. Съперичката й бе на ръба и тя изрази недвусмислено какво мисли. "Ти си крадец", бе репликата, която сякаш премина границата, но вероятно Рамос прецени, че поредицата от реплики е прекалено. Следващата санкция бе за "обида" и по правилник означаваше директно загубен гейм.



В този момент Серина поиска намесата на главния съдия на турнира, почти се разплака и дори каза: "Ще ми отнемеш това, защото съм жена. Мъжете правят далеч по-големи нарушения и не получават такива санкции".



На следващата почивка сълзите вече се лееха, тя не можеше да скрие емоциите си. Върна се на корта, но Осака запази самообладание и успя да вземе още един гейм, което значеше край на мача и първа титла в историята на Япония на турнир от Големия шлем. @@@ 20-годишната Наоми Осака развали голямата вечер на Серина Уилямс и я докара до сълзи. Японката спечели първия си финал на турнир от Големия шлем и триумфира на US Open. Осака победи носителката на 23 титли от Шлема с 6:2, 6:4 за 1 час и 19 минути.Двубоят завърши по неприятен начин, тъй като Серина получи серия от наказания от съдията Карлос Рамос. Тя първо бе предупредена за съвети, получени от треньора й Патрик Муратоглу от трибуните. След това бе наказана с директна точка за съперничката й, тъй като счупи ракетата си в корта. Следващата санкция по правилник означаваше директно загубен гейм. Съдията я наложи за устните нападки, с които тя го засипа и по-специално за това, че го нарече "крадец". С този гейм Осака поведе с 5:3, а малко по-късно спечели мача.Вечерта, в която Ню Йорк се беше приготвил да отпразнува величието на Серина Уилямс, бързо се превърна в доминация на 20-годишната Осака. Изглеждаше, че американката започна стабилно, но още в третия гейм допусна пробив. Съперничката й много бързо се оттърси от нервността и започна да показва блестяща игра. Серина помогна с двойна грешка за първия пробив в мача.Като цяло Уилямс не използваше едно от силните си оръжия - сервиса, като в първия сет вкара едва 38% първи начален удар и направи 4 двойни грешки. Ударите на Осака обаче имаха и силата, и точността, от която имаше нужда. След десетата непредизвикана грешка от началото на срещата за Серина се стигна до втори пробив и японката поведе с 4:1.

Още по темата

0 0 0 0 47 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12777 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5 6