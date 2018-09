Тенис Мъри и Матек-Сандс спечелиха титлата на смесени двойки 08 септември 2018 | 21:27 0 0 0 0 0



За Джейми Мъри това е втора поредна титла на смесени двойки от Ню Йорк, след като през миналата година триумфира в тандем с Мартина Хингис (Швейцария). Швейцарката беше днес сред зрителите на трибуните на Централния корт "Артър Аш".



32-годишният Мъри, който е брат на бившия шампион от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Анди Мъри, е първият тенисист, който печели две поредни титли на смесени двойки на турнира от Големия шлем в Ню Йорк след Боб Брайън през 2003 и 2004 година.



@matteksands & @jamie_murray capture the Mixed Doubles Championship after prevailing over Mektic/Rosolska!#USOpen pic.twitter.com/umwWq50KIm — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2018

