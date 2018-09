Сделката на годината! Олександър Усик подписа с Matchroom Boxing

Абсолютния световен шампион в полутежка категория Олександър Усик подписа промоционален договор с британската промоутърска компания Matchroom Boxing.

Honoured to welcome P4P star and Undisputed Cruiserweight World Champion @usykaa and K2 to the @MatchroomBoxing team! Next fight announced soon and will be live on @SkySportsBoxing and @DAZN_USA pic.twitter.com/3edqALcPur

Президентът Еди Хърн съобщи в петък, че Усик е подписал договор с неговата компания.

„Matchroom“ ще представлява Усик, заедно с K2 Promotions. Това сътрудничество се очаква да доведе до организирането на битка между Усик и бившият шампион в полутежка категория Тони Белю.

