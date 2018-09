Кел Брок: Хан непрекъснато си намира извинения

Най-големият враг и съперник на Амир Хан – Кел Брок, не пропусна да се заяде с него непосредствено преди двубоя на олимпийския вицешампион от Атина тази вечер. Двамата са в задочен спор от няколко години. Брок предизвика лице в лице Хан след последния му мач срещу Фил Ло Греко. Тогава предизвикателството беше прието, но с условие. Хан каза, че ще се бие с Брок, ако срещата е в полусредна категория.

And now to Kell Brook.. Eddie Hearn is cool i had a good chat with him at the Smith fight in Liverpool and negotiations started before xmas