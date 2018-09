Бойни спортове Амир Хан Ако победя Брок и Пакяо хората ще забравят за моите загуби 08 септември 2018 | 20:46 - Обновена 0 0 0 0 2 Амир Хан продължава да има много високи цели, въпреки че беше приземен от Канело Алварес преди две години. Тази вечер той ще се бие със Самуел Варгас. Британецът е суперфаворит на букмейкърите, след като помете за 40 секунди в предишния си мач Фил Ло Греко. Amir Khan takes on Samuel Vargas ‘feeling better now than I did at 25’ https://t.co/iWsNPbJZg1 — The Guardian (@guardian) September 7, 2018 „Винаги съм се бил с най-добрите затова понякога страдах. Никога не са ме били леваци. В моето съзнание поражението от Канело вече не съществува. Когато усетя, че вече не мога да смогвам или съм контузен, ще спра. Щастлив съм с постиженията до момента. Знам ,че това ще бъде последният ми епизод“, каза Хан преди двубоя с Варгас .

