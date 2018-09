Други Легендите на Арсенал и Реал направиха здрав мач, вратар вкара победния гол (видео) 08 септември 2018 | 19:44 - Обновена 0 0 0 0 5



43 500 зрители си закупиха билети за срещата, като по този начин бяха събрани около 500 000 паунда, които ще бъдат дарени на програмата Save the Children, която помага на децата по света.

Starting lineup vs Arsenal legends [@VeteranosRM] pic.twitter.com/WVJl1sLXh7 — Real Madrid Info (@RMadridInfo) September 8, 2018

Учудващо за такива срещи между футболисти се получи завързан мач, в който не падна нито един гол. Продължения нямаше, а се премина директно към изпълнението на дузпи, при които Алфонсо Перес пропусна за гостите от Мадрид, а ветераните на “топчиите” бяха безгрешни в петте си изстрела.



FA Cup final 2005 @ChampionsLeague semi-final 2006 #AFCLegends game 2018



Once again, @jenslehmann is our penalty shoot out hero pic.twitter.com/twQeDnAg2e — Arsenal FC (@Arsenal) September 8, 2018

АРСЕНАЛ - РЕАЛ МАДРИД 5:3 след дузпи (0:0 в ред. време)



АРСЕНАЛ: Леман, Сиган, Алиадиер, Ъпсън, Уинтърбърн, Парлър, Жилберто, Росицки, Пирес, Боа Морте, Шукер

(като резерви влязоха: Хилиър, Уайт, Гриманди, Гроувс, Шварц, Лимпар)



РЕАЛ МАДРИД: Сесар Санчес, Арбелоа, Павон, Санц, Ривера, Виктор, Макелеле, Де Ла Ред, Амависка, Раул, Мориентес

(като резерви влязоха: Кампо, Йоренте, Перес, Веласко, Контрерас, Бутрагеньо) Легендите на Арсенал Реал Мадрид изиграха интересен мач на “ Емиратс ” с благотворителна цел. Англичаните се наложиха с 5:3 след дузпи, след като изненадващо в редовното време не беше вкаран нито един гол. Вратарят Йенс Леман реализира победния наказателен удар.43 500 зрители си закупиха билети за срещата, като по този начин бяха събрани около 500 000 паунда, които ще бъдат дарени на програмата Save the Children, която помага на децата по света.Учудващо за такива срещи между футболисти се получи завързан мач, в който не падна нито един гол. Продължения нямаше, а се премина директно към изпълнението на дузпи, при които Алфонсо Перес пропусна за гостите от Мадрид, а ветераните на “топчиите” бяха безгрешни в петте си изстрела.Леман, Сиган, Алиадиер, Ъпсън, Уинтърбърн, Парлър, Жилберто, Росицки, Пирес, Боа Морте, Шукер(като резерви влязоха: Хилиър, Уайт, Гриманди, Гроувс, Шварц, Лимпар)Сесар Санчес, Арбелоа, Павон, Санц, Ривера, Виктор, Макелеле, Де Ла Ред, Амависка, Раул, Мориентес(като резерви влязоха: Кампо, Йоренте, Перес, Веласко, Контрерас, Бутрагеньо)

Още по темата

0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7914 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1