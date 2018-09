Стилиян, Стоичков, Клоп и още куп звезди напълниха стадион за добра кауза (снимки)

С атрактивно равенство 3:3 завърши благотворителният мач за събирането на средства за борба с рака, организиран от Стилиян Петров, от неговата фондация, от тази на Джеймс Милнър и от фондацията на Селтик. Куп звезди от настоящето и миналото взеха участие в двубоя на стадион “Паркхед” в Глазгоу. Единственият друг българин на събитието беше Христо Стоичков

@@@

Единият отбор беше този на Стилиян, носещ и името Селтик, а другият беше с лидер Милнър и се казваше още Ливърпул . Мениджъри бяха съответно Брендън Роджърс и Юрген Клоп

@@@

Стоичков и Стан, който пребори левкемия, бяха титуляри за “детелените”.Головете за Селтик вкараха Роби Кийн, Ашли Йънг и Габриел Агбонлахор, а за съперника точни бяха популярният фрийстайлът Джереми Линч и световният шампион с Испания Йоан Капдевийя на два пъти.

@@@

LMFAO MILLY!! He's like screw this, I don't care if its a friendly, no one sprints like that on my watch #AMatchForCancer pic.twitter.com/swCXR3NqpU