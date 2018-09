Тенис Надал: Казваха, че ще имам кратка кариера, но все още съм тук 08 септември 2018 | 17:37 - Обновена 0 0 0 1 0



“Знам какво се случва с коляното. Не става дума за това да загубя, а за това, че нямах възможност да се боря за победата. Последните две години бяха страхотни. Миналата беше фантастична, тази също до този момент. Загубих четири мача, а в два от тях трябваше да се откажа”, сподели Рафа.

