15-годишна доминация в тениса

The last time Serena Williams, Novak Djokovic, Rafael Nadal or Roger Federer failed to feature in a Grand Slam final.



What a generation of superstars we have been treated too. pic.twitter.com/Tz6SuxnoGy — SPORF (@Sporf) September 8, 2018 С класирането на Новак Джокович на мъжкия финал на US Open и на Серина Уилямс в женския станахме свидетели на поредното доказателство за доминацията на сърбина, американката, Роджър Федерер и Рафаел Надал в световния тенис за този век.От 2004 г. насам във всеки един турнир от Големия шлем поне един от тези четирима тенисисти стига до финалния двубой. За този период Федерер има 30 финала и 20 титли от най-престижните състезания в тениса, Надал разполага с 24 финала и 17 трофея, Джокович e също с 24 финала (вкл. US Open 2018), но 13 титли (преди неделния финал), а при Уилямс те са съответно 25 (вкл. US Open 2018) и 17 (преди съботния финал). Серина обаче има още 6 финала и също толкова титли преди въпросната 2003 г.

