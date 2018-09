Моторни спортове Лоренсо спечели полпозишън, подобрявайки собствения си рекорд на "Мизано" 08 септември 2018 | 16:26 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо спечели полпозишън за утрешната Гран При на Сан Марино в MotoGP, подобрявайки собствения си рекорд на пистата "Мизано" от 2016 г. Още с излизането си на трасето Хорхе записа рекорд, а с последната си обиколка подобри още повече времето си и резултатът бе 1:31.629 минути. #MotoGP Qualifying @lorenzo99 LOVES Misano! He takes pole ahead of an impressive @jackmilleraus and @maverickmack25 #SanMarinoGP pic.twitter.com/gDaT6i3dHb — MotoGP™ (@MotoGP) September 8, 2018 От втората позиция ще стартира сателитният пилот на италианския конструктор Джак Милър, а от трета - пилотът на Yamaha Маверик Винялес. Пет минути преди края на квалификационната сесия и с петата си от общо девет обиколки Милър зае второто място. This is how you celebrate a front row start @jackmilleraus doesn't need much of an excuse to pull a wheelie, but P2 on the grid calls for an epic effort! #SanMarinoGP pic.twitter.com/LgM26NyGXO — MotoGP™ (@MotoGP) September 8, 2018 Стюардите не зачетоха първата обиколка на ветерана в MotoGP Валентино Роси заради излизане извън очертанията на пистата. Веднага след като Лоренсо пък записа първата си обиколка, настоящият световен шампион Марк Маркес влезе в бокса и смени моторите си. При оставащи шест минути от квалификацията Маркес претърпя катастрофа с висока скорост на завой номер 15. Той обаче веднага се изправи на крака и тичайки намери скутер наблизо, като се върна много бързо в бокса, където първият му мотор бе вече приготвен и го чакаше. Марк загуби само около три минути и успя да запише още две обиколки. Те обаче не бяха достатъчно бързи и пилотът на Honda остана пети. Drama! @marcmarquez93 crashes out on a hot lap! He's straight back to his feet!



Can he make it back in time? #SanMarinoGP pic.twitter.com/nzqJjOMNx8 — MotoGP™ (@MotoGP) September 8, 2018 How fast was THAT?! Unbelievable @marcmarquez93 is already back out on his spare bike!#SanMarinoGP pic.twitter.com/PJQ2zvIwn8 — MotoGP™ (@MotoGP) September 8, 2018 Пред него - от четвърта позиция - на "Мизано" утре ще стартира съотборникът на Лоренсо - Андреа Довициозо. Италианецът записа най-доброто си време в предпоследната си обиколка, но минута по-късно Винялес го подобри и го измести от третото място. За първи път от състезанието на "Муджело" през юни Винялес ще стартира от първата стартова редица. Зад Маркес и топ 5 утре ще тръгнат Кал Кръчлоу със сателитна Honda, Валетино Роси с Yamaha, Данило Петручи със сателитен Ducati, Йоан Зарко със сателитна Yamaha и Алекс Ринс със Suzuki. От Q1 към Q2 продължиха Дани Педроса и Франко Морбидели, но за никой от тях втората квалификация не бе особено успешна. Те останаха съответно на 11-а и 12-а позиции. При последните си обиколки катастрофи претърпяха Кръчлоу и Морбидели. За Кръчлоу това бе втори инцидент за деня като с това и двата му мотора получиха поражения. Състезанието за ГП на Сан Марино започва в 15:00 ч. българско време в неделя.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 762

1