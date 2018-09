НБА Прием "2018" осигури място в Залата на славата на още 13 фигури 08 септември 2018 | 15:38 - Обновена 0 0 0 0 0

Рей Алън влиза в Залата с реномето на играчът с най-много отбелязани тройки в историята на НБА, както и с две шампионски титли, 10 участия в Мача на звездите и златен олимпийски медал.

Джейсън Кид също има титла на НБА и е считан за един от най-великите плеймейкър, подвизавали се по терените на световния баскетбол въобще. Десеткратният участник в Мача на звездите е втори в цялата история на Лигата по асистенции, а освен това има два златни олимпийски медала със САЩ.

Стив Неш е точно след Кид в ранглистата на най-добрите подавачи в НБА, като пред тях е само Джон Стоктън. Канадецът така и не спечели титла като играч, но на два пъти бе “Най-полезен играч” на сезона, а след това се сдоби с два шампионски пръстена като консултант в щаба на Голдън Стейт Уориърс.

Грант Хил така и не успя да разгърне потенциала си, преследван от контузии през цялата си кариера на професионалист, но участва седем пъти в Мача назвездите, спечели злато в Атланта през 1996 година с националния отбор на САЩ, а като колежанин триумфира с титлата в две последователни години (1991 и 1992).

Дино Раджа е един от най-добрите европейски баскетболисти с две титли от Евролигата, една световна и две европейски титли с Югославия, множество индивидуални отличия, както и четири изключително стабилни сезона в НБА в епоха, в която европейците все още не бяха приемани достатъчно сериозно в Щатите.

Морис Чийкс е четирикратен участник в Мача на звездите, има титла с Филаделфия и №10 е изваден от употреба от Сиксърс в негова чест. Играе в НБА общо 15 години, а след това има успешна кариера като треньор.

Тина Томпсън и Кейти Смит са сред най-добрите, играли в женската версия на НБА и имат съответно 4 и 2 шампионски титли. Томпсън е деветкратна участничка в Мача на звездите и има триумф и в Евролигата, както и два олимпийски златни медала и световна титла, докато Смит има три олимпийски златни отличия и две световни титли със САЩ.



