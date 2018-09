Шумахер-младши с победа на "Нюрбургринг"

Мик Шумахер триумфира в първото състезание на легендарната писта "Нюрбургринг" от Европейската Формула 3. Синът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер поведе още в първата обиколка.

Mick Schumacher takes fourth win in as many rounds in Nurburgring F3 opener: https://t.co/FWl6xJA2Ia