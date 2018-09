Вижте специалната каска на Валентино Роси за старта на "Мизано" (видео)

По традиция Валентино Роси представи специален дизайн на каската си за "домашното" си състезание от MotoGP в Сан Марино този уикенд. Миналата година Доктора пропусна кръга на пистата "Мизано" заради контузия и сега текстът на каската гласи "Обратно на Мизано". Освен това на каската има лик на самия Роси и на шефа на неговия екип Силвано Галбусера.

Фотогалерия с каските на Валентино Роси през годините

Back To Misano @ValeYellow46 unveils his #SanMarinoGP 2018 helmet design! What do you think? pic.twitter.com/W2SErNJwWW

Finally home, Back to Misano. @Valeyellow46 presents his new AGV PISTA GP R inspired by "Back to the Future" movie, to celebrate his return to @circuitomisano. Go Vale!

All details here: https://t.co/QmZ5X8rZ9z#AGVrider #SanMarinoGP #MotoGP #VR46 pic.twitter.com/m2gMy841pQ