НБА Лилърд взима хляба на журналистите 08 септември 2018 | 13:39

Sources: @sam_amick leaving USA Today for a national job at The Athletic ... ‍ — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 7, 2018

Баскетболистът съобщи за новата месторабота на Сам Амик, който напуска USA Today, за да се присъедини към екипа на The Athletic. Преди известно време Дейм пусна още една “бомба”, оповестявайки преминаването на Крис Хейнс в редиците на Yahoo! Sports.

Oh there’s more to come https://t.co/P5WpbijCMI — Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 7, 2018

Баскетболистът съобщи за новата месторабота на Сам Амик, който напуска USA Today, за да се присъедини към екипа на The Athletic. Преди известно време Дейм пусна още една "бомба", оповестявайки преминаването на Крис Хейнс в редиците на Yahoo! Sports.

Лилърд не се спря дотук и загатна, че смята да продължава с това занимание, пускайки туит, който гласеше "О, има още неща, които ще се случат". Деймиън Лилърд се забавлява максимално преди новия сезон в НБА. Гардът на Портланд използва лятото си пълноценно и за втори път се впусна в света на медиите, взимайки хляба на журналистите. Лидерът на Трейл Блейзърс пусна 'DameBomb', имитирайки запазената марка на Ейдриън Войнаровски при големи новини - 'WojBomb'.

