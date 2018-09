Тенис Джокович с майсторски успех над Нишикори за осми финал в Ню Йорк 08 септември 2018 | 05:00 - Обновена 0 0 0 0 9



Джокович бе по-добрият тенисист в този мач и това бе видимо и с просто око. Сърбинът печелеше лесно своите подавания, докато неговият съперник често изпитваше трудности на свой сервис.



В първия сет Ноле взе ранен пробив още във втория гейм, който му бе достатъчен да стигне до успеха с 6:3.



Вторият сет започна доста интересно с два много дълги гейма. Първо Нишикори се измъчи да удържи подаването си, като спаси цели 5 точки за пробив, но все пак взе гейма. След това и Джокович потрепери на свой сервис, като за пръв път в мача на два пъти се наложи да спасява точки за пробив, но и той не се пропука.



След това сърбинът издебна своя шанс и в петия гейм стигна до пробив, който се оказа достатъчен, за да му осигури и втория сет с 6:4.



Третият сет беше по-скоро протоколен. Нишикори вече видимо не можеше да се противопостави на своя съперник, който отново взе ранен пробив, а след това направи и още един за 5:2, за да откаже окончателно японеца и да приключи мача на свой сервис за крайното 6:2.



Джокович завърши мача с 16 уинъра и 29 непредизвикани грешки. Сърбинът спечели 76% от точките на свой сервис и 44% при посрещане. Той се отчете с 3 аса и 2 двойни грешки.

WHAT. A. FINISH.@djokernole reaches his 8th final in Flushing Meadows (23rd overall) after defeating Nishikori 6-3, 6-4, 6-2!#USOpen pic.twitter.com/vXIUeiPqD4 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2018

В същото време Нишикори завърши с 22 уинъра, но и 51 непредизвикани грешки. Кей спечели 56% от точките на свой сервис, а при посрещане процентът бе едва 24%. Той стигна само до две точки за пробив в целия мач, но не успя да ги материализира и логично отпадна от турнира. Така се разминахме с възможността да гледаме двама японци на финал на US Open в една и съща година при мъжете и при жените, след като вчера Наоми Осака се добра до сблъсъка за трофея след успех над Медисън Кийс и утре и предстои сблъсък със Серина Уилямс.



