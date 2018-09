Тенис Тъжен край за Надал на US Open 08 септември 2018 | 01:44 - Обновена 0 0 0 1 2



Иначе първият сет бе доста равностоен. Дел Потро на два пъти успя да пробие, но веднага след това Надал връщаше пробива още в следващия гейм и не позволи на аржентинеца да се откъсне в резултата. "Кулата от Тандил" дори пропусна два сетпойнта при 5:4 и собствен сервис, но вместо това допусна втория си брейк и се впоследствие се стигна и до тайбрек.

Nadal denies Del Potro the set...



He breaks to get back on serve at 5-5!#USOpen pic.twitter.com/eBxjQtLEtS — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2018

В него Дел Потро показа много по-стабилна игра и здрави нерви, за да стигне до победата със 7:3 точки, и макар и по трудния начин, все пак сетът отиде на сметката на аржентинеца.

Unfortunately, Rafa Nadal has retired after 2 sets in the semifinals, sending Juan Martin del Potro through to the final...#USOpen pic.twitter.com/uegztbgIyl — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2018

В началото на втория сет Надал взе медицински таймаут, като изглежда имаше някакъв проблем с коляното. Все пак той продължи да играе, но действията му на корта не бяха на познатото ниво и Дел Потро без особени затруднения успя да спечели сета с 6:2 с два пробива.



Това окончателно накара Надал да се откаже от понататъшно участие в мача и турнира и на практика сдаде титлата си.



Дел Потро пък вече е финалист в турнира, като достига до тази фаза за втори път в кариерата си, след като през 2009 година вдигна титлата в Ню Йорк. Той очаква победителя от сблъсъка между Кей Нишикори и Новак Джокович по-късно през нощта.



Защитаващият титлата си на US Open Рафаел Надал приключи по най-неприятния възможен начин участието си в турнира. Контузия спря испанеца на 1/2-финала срещу Хуан Мартин Дел Потро при резултат 7:6(3), 6:2 в полза на аржентинеца. Матадора почувства болки в началото на втория сет, които видимо повлияха на играта му и в крайна сметка той прецени, че няма нужда повече да стои на корта и въобще не стартира третия сет.Иначе първият сет бе доста равностоен. Дел Потро на два пъти успя да пробие, но веднага след това Надал връщаше пробива още в следващия гейм и не позволи на аржентинеца да се откъсне в резултата. "Кулата от Тандил" дори пропусна два сетпойнта при 5:4 и собствен сервис, но вместо това допусна втория си брейк и се впоследствие се стигна и до тайбрек.В него Дел Потро показа много по-стабилна игра и здрави нерви, за да стигне до победата със 7:3 точки, и макар и по трудния начин, все пак сетът отиде на сметката на аржентинеца.В началото на втория сет Надал взе медицински таймаут, като изглежда имаше някакъв проблем с коляното. Все пак той продължи да играе, но действията му на корта не бяха на познатото ниво и Дел Потро без особени затруднения успя да спечели сета с 6:2 с два пробива.Това окончателно накара Надал да се откаже от понататъшно участие в мача и турнира и на практика сдаде титлата си.Дел Потро пък вече е финалист в турнира, като достига до тази фаза за втори път в кариерата си, след като през 2009 година вдигна титлата в Ню Йорк. Той очаква победителя от сблъсъка между Кей Нишикори и Новак Джокович по-късно през нощта.

Още по темата

0 0 0 1 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3280 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1