Бойни спортове Нико Монтаньо се отказа в последния момент от боя срещу Шевченко 08 септември 2018 | 00:55



Нейната първа защита на титлата трябваше да се случи в двубоят, който бе насрочен за тази събота. ММА медии съобщават, че по всяка вероятност този мач отпада от файт картата на UFC 228 защото Нико не се е явила на задължителния кантар преди срещата. По-късно стана ясно, че се е наложило хоспитализирането на състезателката.

Валентина Шевченко бе противничката, която трябваше да се бие с „зеления” шампион.

Nicco Montaño will not fight at UFC 228 tomorrow, after being hospitalized this morning. Valentina Shevchenko just made weight in Dallas, but I’m told the co-main event is off. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 7 септември 2018 г.

30-годишната киргизстанка има 18 професионални ММА двубоя. 15 от тях завършват с победа. Голяма част от ММА феновете обвиниха Монтаньо в тотален непрофесионализъм, но според ММА журналисти, вероятно става дума за усложнения в процеса на обезводняването. След победата на Нико Монтаньо в къщата на The Ultimate Fighter, тя стана първия шампион на UFC в новата им женска категория до 56 килограма. След заветната вечер и получаването на златния пояс, обаче, Монтано не е защитавала своята позиция нито веднъж.

