Световен футбол Южна Корея победи Коста Рика в контрола (видео) 07 септември 2018 | 16:32 - Обновена 0 0 0 0 0 Южна Корея победи Коста Рика с 2:0 контролна среща. Пред своя публика в Коян корейците доминираха и поведоха в резултата с гол на Ли Сон в 35-а минута. Нам Те Хи удвои преднината на домакините в 78-а минута, а нападателят на Тотнъм Сон Хюн Мин можеше да направи победата още по-убедителна, но пропусна дузпа. Следващата контрола на Южна Корея е срещу Чили на 11-ти септември. В същия ден Коста Рика ще играе с Япония. It's back-to-back victories for Captain Son Heung Min's South Korea as the Taeguk Warriors clinched a 2-0 win over Costa Rica in their international friendly!#thfc # # pic.twitter.com/7trqbv7tk5 — Everything Spurs (@EverythingSpur3) September 7, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 76

1