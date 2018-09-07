Аутуори каза тежката си дума - ето на кои играчи ще разчита и кои отпаднаха от състава

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Благо Георгиев стяга мускули (видео)
Бившата футболна звезда Благой Георгиев се стяга за участието си в риалити предаването "Биг Брадър" и помпа мускули във фитнеса. Джизъса тренира сериозно от повече от месец, но в последните дни не спира да споделя ...Виж още
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Лудогорец
Лудогорец картотекира своите играчи за групите на Лига Европа. Двете нови попълнения - Жуниор Брандао и Мей Махлангу, попаднаха сред избранниците на Пауло Аутуори. Автоматично от състава отпадна Вирджил Мисиджан, който бе продаден в Нюрнберг за пет милиона евро.
За да се освободи още една квота извън картотеката е останал десния бранител Цветомир Панов.Прави впечатление, че в Лудогорец е отписал друго ново попълнение Драгош Григоре. Румънецът логично не е в картотеката за груповата фаза, независимо, че тя е чак до декември. Футболистът страда от контузия, която не му позволява да играе.
Владислав Стоянов. За сметка на това в състава попада Лукас Саша. Бразилецът претърпя операция на челюстта, но се възстановява и ще е на линия за мачовете в Европа. Лудогорец има право да картотекира едва 21 футболисти в лист А на Лига Европа.
Съставът на Лудогорец: Хорхе Броун, Ренан, Сисиньо, Натанаел, Козмин Моци, Антон Недялков, Георги Терзиев, Рафаел Форстър, Светослав Дяков, Лукас Саша, Густаво Кампаняро, Яцек Горалски, Мей Махлангу, Клаудио Кешерю, Якуб Шверчок, Димо Бакалов, Вандерсон, Джоди Лукоки, Жозе Брандао, Жоао Пауло, Марселиньо
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