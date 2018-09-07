Лудогорец Ludogorec

Лудогорец 3:1 Дунав

последен:
02.09.2018

Лудогорец - Верея (Стара Загора)

следващ:
14.09.2018

създаване: 1945г.
стадион: "Лудогорец Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Пауло Аутуори
web: Лудогорец / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

›› Анкета

Кой е фаворит да спечели шампионската титла на България за 2018 година?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Благо Георгиев стяга мускули (видео)

Бившата футболна звезда Благой Георгиев се стяга за участието си в риалити предаването "Биг Брадър" и помпа мускули във фитнеса. Джизъса тренира сериозно от повече от месец, но в последните дни не спира да споделя ...

Виж още
Лудогорец

Аутуори каза тежката си дума - ето на кои играчи ще разчита и кои отпаднаха от състава

07 септември 2018 | 16:41 - Обновена
Аутуори каза тежката си дума - ето на кои играчи ще разчита и кои отпаднаха от състава
Лудогорец картотекира своите играчи за групите на Лига Европа. Двете нови попълнения - Жуниор Брандао и Мей Махлангу, попаднаха сред избранниците на Пауло Аутуори. Автоматично от състава отпадна Вирджил Мисиджан, който бе продаден в Нюрнберг за пет милиона евро.
За да се освободи още една квота извън картотеката е останал десния бранител Цветомир Панов.
Прави впечатление, че в Лудогорец е отписал друго ново попълнение Драгош Григоре. Румънецът логично не е в картотеката за груповата фаза, независимо, че тя е чак до декември. Футболистът страда от контузия, която не му позволява да играе.

Лудогорец - Торпедо Кутаиси 4:0@@@

Същата е ситуацията с още двама контузени играчи, които скоро няма да бъдат готови – Абел Анисе и Владислав Стоянов. За сметка на това в състава попада Лукас Саша. Бразилецът претърпя операция на челюстта, но се възстановява и ще е на линия за мачовете в Европа. Лудогорец има право да картотекира едва 21 футболисти в лист А на Лига Европа.

Лудогорец - Торпедо Кутаиси 4:0@@@

Съставът на Лудогорец: Хорхе Броун, Ренан, Сисиньо, Натанаел, Козмин Моци, Антон Недялков, Георги Терзиев, Рафаел Форстър, Светослав Дяков, Лукас Саша, Густаво Кампаняро, Яцек Горалски, Мей Махлангу, Клаудио Кешерю, Якуб Шверчок, Димо Бакалов, Вандерсон, Джоди Лукоки, Жозе Брандао, Жоао Пауло, Марселиньо
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 29352

Добави коментар ›› Коментари (160)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Евстати
(Гост) 160
отговор
08 септември 2018 | 02:37

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 159
отговор
08 септември 2018 | 02:37

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 158
отговор
08 септември 2018 | 02:37

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 157
отговор
08 септември 2018 | 02:37

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 156
отговор
08 септември 2018 | 02:37

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 155
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 154
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 153
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 152
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 151
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 150
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 149
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 148
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 147
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 146
отговор
08 септември 2018 | 02:36

Глупак! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Лудогорец
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Човек от Лудогорец ще разузнава Байер (Леверкузен)
                
                
                  Човек от Лудогорец ще разузнава Байер (Леверкузен)

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец търси треньор на вратарите за школата
                
                
                  Лудогорец търси треньор на вратарите за школата

                 
                
              

              

                
                  
                  Договорите на 14 футболисти от Левски и ЦСКА-София изтичат след по-малко от година
                
                
                  Договорите на 14 футболисти от Левски и ЦСКА-София изтичат след по-малко от година

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София - Левски в събота от 17.00 часа (програмата на Първа лига от 9-ти до 12-ти кръг)
                
                
                  ЦСКА-София - Левски в събота от 17.00 часа (програмата на Първа лига от 9-ти до 12-ти кръг)

                 
                
              

              

                
                  
                  Бивш защитник на Лудогорец с признание в Белгия
                
                
                  Бивш защитник на Лудогорец с признание в Белгия

                 
                
              

              

                
                  
                  Обявиха датите и часовете на мачовете за Купата на Левски, Лудогорец, Славия, Ботев Пд и двете ЦСКА
                
                
                  Обявиха датите и часовете на мачовете за Купата на Левски, Лудогорец, Славия, Ботев Пд и двете ЦСКА

                 
                
              

              

                
                  
                  Рекордно ниски санкции след 7-ия кръг в Първа лига
                
                
                  Рекордно ниски санкции след 7-ия кръг в Първа лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец пуска билетите за мачовете в Лига Европа на 11 септември
                
                
                  Лудогорец пуска билетите за мачовете в Лига Европа на 11 септември

                 
                
              

              

                
                  
                  Аутуори награди щедро футболистите на Лудогорец
                
                
                  Аутуори награди щедро футболистите на Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Клаудиу Кешерю: Олекна ми след тези голове
                
                
                  Клаудиу Кешерю: Олекна ми след тези голове

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            








	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Карабельов: Не мисля, че французите са по-добри футболисти от нас
                
                
                  Карабельов: Не мисля, че французите са по-добри футболисти от нас

                 
                
              

              

                
                  
                  Селекционерът на Франция: Победихме, защото бяхме по-ефективни
                
                
                  Селекционерът на Франция: Победихме, защото бяхме по-ефективни

                 
                
              

              

                
                  
                  Стоянович: Ако побеждаваш, феновете ще те обичат (видео)
                
                
                  Стоянович: Ако побеждаваш, феновете ще те обичат (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Петко Христов: Франция ни вкара смешен гол
                
                
                  Петко Христов: Франция ни вкара смешен гол

                 
                
              

              

                
                  
                  Даниел Наумов: Не съм герой, след като сме загубили
                
                
                  Даниел Наумов: Не съм герой, след като сме загубили

                 
                
              

              

                
                  
                  Антони Здравков: Реалистично е да мислим за второто място
                
                
                  Антони Здравков: Реалистично е да мислим за второто място

                 
                
              

              

                
                  
                  Нападател за 22 млн. евро попари смелите млади "лъвове" (видео+галерия)
                
                
                  Нападател за 22 млн. евро попари смелите млади "лъвове" (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Спряган за трансфер в Левски ще играе в Чехия
                
                
                  Спряган за трансфер в Левски ще играе в Чехия

                 
                
              

              

                
                  
                  Локомотив (ГО) победи Дунав в голов трилър
                
                
                  Локомотив (ГО) победи Дунав в голов трилър

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър победи Ботев (Враца) в контрола
                
                
                  Етър победи Ботев (Враца) в контрола

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Защитник на Лудогорец разкри по каква схема се ...
04 май 2018

Украинският бранител на Лудогорец Игор Пластун даде интервю в родината си, в което разкри интересни подробности от кухнята на клуба. Пред сайта КОМАНДЫ1 той обясни защо футболистите на разградчани ще са мотивирани дори ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки