НБА Алън, Кид, Хил и Неш оглавяват тазгодишния прием в Залата на славата 07 септември 2018 | 15:27

Ray Allen represents both NBA titles! #18HoopClass pic.twitter.com/pgJtoDTEh2 — NBA (@NBA) September 6, 2018

"Спомням си Рей още от дните му в Милуоки. Той бе не само един от най-великите стрелци от далечно разстояние, но и винаги бе готов да забие топката на главата ти. Аз лично не мога да го възприема само като невероятен стрелец, той е и невероятен баскетболист", каза Грант Хил по адрес на Рей Алън, който държи рекорда в НБА за много отбелязани тройки.

Congrats #18HoopClass. Solid crew right there https://t.co/stZucRoXqv — Kobe Bryant (@kobebryant) September 6, 2018

"Когато започвах да играя, ми казаха да не стрелям толкова много от тройката, защото така се губели много нападения. Така че трябваше да се приспособя към стрелба от средно разстояние и бързи атаки на коша. Тогава разбира се бях много по-млад и по-атлетичен и се научих да играя и под самия кош. Нещо, което в последните години липсва", каза Алън, който заедно с другите от Класа получиха почетни оранжеви сака в първата част от двудневната церемония.

Happy Enshrinement Day! #18HoopClass pic.twitter.com/eoqhWALQnE — Basketball HOF (@Hoophall) September 7, 2018

Вдъхновителите на редица поколения играчи Рей Алън, Джейсън Кид, Грант Хил и Стийв Неш ще бъдат приети официално в "Залата на славата" в Спрингфийлд, Масачузетс тази нощ. Към четиримата от Клас 2018 ще се присъединят още бившият плеймейкър на Филаделфия и настоящ асистент в Оклахома Морис Чийкс, звездите на Женската национална баскетболна асоциация Тина Томпсън, Кейти Смит и Ора Мей Уошингтън, треньорът Лефти Драйсъл, изпълнителните директори Род Торн и Рик Уелтс, хърватската легенда Дино Раджа и бившата звезда в Американската баскетболна асоциация Чарли Скот.

