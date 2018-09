Испания Жирона - Барселона на 90 процента ще се играе в Маями 07 септември 2018 | 15:06 - Обновена 0 0 0 0 1



"Жирона - Барселона на 90 процента ще се играе в САЩ, но споразумението не е само за един мач, това е цял процес, стратегия и спонсорство", коментира Тебас в интервю за испанското радио "Онда Серо". Той потвърди, че домакинството на Жирона срещу Барселона е предвидено да се проведе на 65-хилядния стадион в Маями, като на привържениците на Жирона е предложен вариант за безплатен полет до Маями. Head of #LaLiga Javier Tebas affirms that there is "a 90% chance that Girona-Barça is played in the U.S. in January 2019"https://t.co/wo5rNGXms9 pic.twitter.com/s2wQZhTKFV — AS English (@English_AS) September 7, 2018 Мачът от испанското първенство между Жирона Барселона на 90 процента ще се играе в САЩ, съобщи шефът на Ла Лига Хавиер Тебас. Той разкри, че лигата ще спечели 200 милиона евро от мачовете в Северна Америка."Жирона - Барселона на 90 процента ще се играе в САЩ, но споразумението не е само за един мач, това е цял процес, стратегия и спонсорство", коментира Тебас в интервю за испанското радио "Онда Серо". Той потвърди, че домакинството на Жирона срещу Барселона е предвидено да се проведе на 65-хилядния стадион в Маями, като на привържениците на Жирона е предложен вариант за безплатен полет до Маями.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 795 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1