Лукас Моура спечели приза за Играч на месеца в Англия

Крилото на Тотнъм Лукас Моура беше избран за Играч на месеца за август във Висшата лига. 26-годишният играч започна много силно сезона в английското първенство, като отбеляза 3 гола за победите на тима му над Нюкасъл “Трудно е да обясня как се чувствам. Много съм щастлив, защото знам, че не е лесно да спечелиш този приз. Чаках много този момент. Трябва да му се насладя и да продължа да работя, защото вярвам, че съм способен на много повече”, заяви Моура при получаването на наградата. Той е 22-ият играч на Тотнъм и 4-ият бразилец, който печели този приз.Мениджърът на Уотфорд Хавиер Грасия взе наградата при наставниците след най-добрия старт в английския елит за “стършелите” в клубната им история. Те спечелиха и трите си мача през август срещу Брайтън Кристъл Палас , както и първата си среща през септември срещу Тотнъм. Досега само един мениджър на Уотфорд беше избиран за най-добър наставник за месеца - Кике Санчес Флорес през декември 2015 г.За най-добър гол беше отличен халфът Жан Мишел Сери от Фулъм за попадението му при победата с 4:2 над Бърнли в третия кръг.